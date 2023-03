Manifestation à Paris : attention à cette photo d'un homme trainé par des policiers, créée par intelligence artificielle

La ressemblance n’est d’abord pas flagrante : l’un a le visage rasé et ensanglanté, l’autre porte une barbe en collier et ne présente aucune trace de sang. En fait, en s’attardant sur le cliché, on ne peut que donner raison à ceux qui doutent de sa réalité. Alors que les images générées par intelligence artificielle (IA) pullulent en ligne, des indices permettent de distinguer une photo artificielle d’une vraie. Des défauts corporels, comme sur les mains, les yeux ou les oreilles, peuvent encore être observés même si la technologie devient toujours plus performante. Ici par exemple, les pupilles de ce monsieur semblent peu réelles et la texture de l’image est plus proche de celle d’un dessin que d’une photographie. Des recherches de l’AFP Factuel ont permis de remonter à l’image originale, pas encore recadrée et postée sur Facebook le 19 mars.

Et plusieurs éléments permettent d’affirmer sans plus de doute que cette photo est créée de toutes pièces par une IA : les casques des policiers ne comportent aucune inscription ni insigne, le policier de droite a une visière bien trop grande pour être vraie et un bras à l’apparence étrange. Mais si cette photo n’est pas réelle, que dire de la vidéo d’arrestation ? Nous avons trouvé une autre séquence, filmée sous un autre angle et décrivant les mêmes faits. Publiée le 23 mars, elle est présentée comme une "violente interpellation à Rennes".