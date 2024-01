Colère des agriculteurs : "des risques de dérapages" en cas d'enlisement, alerte le renseignement

Le mouvement de contestation du monde agricole a gagné plus de 80 départements, ce jeudi 25 janvier. De quoi attirer l’attention des services de renseignement, qui dessinent les contours de la mobilisation dans une note consultée par le service police-justice de TF1-LCI. "Des actions d’envergure sont attendues dans les prochaines 48 heures", précise le texte qui craint "une action coup de poing à Paris" la semaine prochaine.

C’est un document de cinq pages qui appelle à la vigilance. Une note des services de renseignements consultée par le service police-justice de TF1-LCI fait état de possibles perturbations majeures dans les jours à venir alors que la contestation du monde agricole gagne du terrain. Plus de 80 départements étaient touchés ce jeudi 25 janvier par diverses manifestations, dont des opérations escargot et des blocages sur les autoroutes. La veille, des pneus ont notamment été incendiés devant la préfecture d’Agen, qui a été aspergée de purin. Mais "plus les jours passent, plus les risques de dérapages s’accentuent", estime ce texte daté de mercredi.

L’attente constitue clairement un facteur de désordre. Note des renseignements

Selon les renseignements, "les risques de troubles à l’ordre public sont réels". Une éventualité d’autant plus probable que "l’attente constitue clairement un facteur de désordre". Après une semaine de blocage, Gabriel Attal réunit ce jeudi matin à Matignon les ministres de l’Agriculture (Marc Fesneau), de la Transition écologique (Christophe Béchu) et de l’Économie (Bruno Le Maire). De premières annonces de l’exécutif sont attendues jeudi ou vendredi. La FNSEA et les Jeunes Agriculteurs ont notamment adressé au Premier ministre des "propositions concrètes" qu'ils souhaitent voir exaucées.

En cas d'enlisement du mouvement, les renseignements craignent "des actions tous azimuts", comme des "arrêts de camions", le "blocage de grandes et moyennes surfaces avec destruction de produits", voire des "pillages", ou encore des "déversements de cargaisons en produits étrangers", comme cela s’est déjà produit ce jeudi matin sur l’A7 à Montélimar. "Des actions d’envergure sont attendues dans les prochaines 48 heures", ajoute la note.

Sont citées celles menées devant la préfecture de région à Rennes, jeudi, et à Montpellier vendredi, "où 600 agriculteurs et 150 tracteurs ont prévu de se rassembler devant la préfecture dans un état d’esprit déterminé." Alors que les tracteurs progressent jusqu’à la capitale, "il est probable d’une action coup de poing puisse prendre corps à Paris dans le courant de la semaine prochaine", mentionne aussi le document.