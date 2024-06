Une mobilisation contre l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse a été annoncée pour ce weekend. En amont, la manifestation a été interdite par le préfet du Tarn, par crainte de violences. Les recours déposés par la Confédération paysanne contestant cette interdiction ont été rejetés par le tribunal administratif.

Le rassemblement reste interdit. Alors que le préfet du Tarn, sur demande du ministre de l'Intérieur, a décidé d'interdire la manifestation prévue ce weekend contre l'autoroute A69 Castres-Toulouse, deux recours en référé avaient été déposées, notamment par la Confédération paysanne, pour contester cette interdiction. Le tribunal administratif de Toulouse, qui a examiné les recours ce vendredi 7 juin, les a finalement rejetés. L'interdiction émise par le préfet de Tarn reste donc en vigueur.

De premiers manifestants sur place

Cette interdiction n'a pas empêché les premiers manifestants d'arriver sur le site du rassemblement, sur un terrain privé situé près de Puylaurens, dans le Tarn, répondant à l'appel de collectifs écologiste locaux et des Soulèvements de la Terre. Selon Laurent Prost, du collectif La voie est libre, il y aurait déjà "entre 500 et 1000 personnes" sur place. Au plus fort de la mobilisation samedi, les organisateurs s'attendent à accueillir "entre 10.000 et 15.000 personnes".

L'arrêté préfectoral interdisant tout rassemblement concerne le territoire de 17 communes du Tarn, situées sur le tracé de l'A69. Plus de 1000 gendarmes et policiers devaient être déployés samedi, lors de la Manif'Action prévue par les militants écologistes. C'est en marge de cette manifestation que les autorités redoutent des débordements.