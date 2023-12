Manifestation contre l'A69 : le concessionnaire dénonce "la violence des comportements" et va porter plainte

Plusieurs centaines de manifestants ont défilé samedi dans le Tarn contre l'autoroute A69 et les "usines à bitume" qui doivent s'installer sur place. Un site de la société Atosca a été envahi, et les gendarmes ont utilisé des gaz lacrymogènes. Selon nos informations, une plainte va être déposée.

"Pour eux le pognon du péage, pour nous le poison du bitume !" Derrière ce slogan inscrit sur une pancarte, plusieurs centaines de manifestants (1800 selon les collectifs organisateurs, 800 selon la préfecture) ont défilé samedi dans le Tarn. Dans leur viseur : la désormais célèbre autoroute A69 et le "poison" de ses "usines à bitume" qui doivent s'installer sur place pour produire le revêtement de ce projet contesté. Émaillée d'incidents, la manifestation a entrainé selon nos informations le dépôt d'une plainte par Atosca, le concessionnaire.

Les opposants à l’autoroute A69 ont en effet dévié du parcours qu'ils avaient déposé en préfecture. Direction Puylaurens, où ils ont envahi le site de la future centrale à bitume, construite par l'entreprise Atosca le temps des travaux. Des heurts ont vite éclaté : la préfecture du Tarn a dénoncé des jets de pierres et des tirs de fumigènes du côté des opposants. Une cabane de chantier a été incendiée, et une voiture a été dégradée.

"Les mensonges d'une poignée d'individus"

Selon nos informations, Atosca dénonce ce lundi "la violence des comportements", raison pour laquelle l'entreprise va porter plainte. "Lors de leur intervention sauvage sur la plate-forme dédiée à l'installation provisoire d'une centrale à enrobés sur la commune de Puylaurens, des individus ont en effet incendié du matériel et déversé des quantités importantes d'huile", a précisé Atosca. Et de préciser que "cette pollution volontaire a pu être contenue, avant d'atteindre le milieu naturel, grâce au dispositif préventif de rétention mis en place au préalable par le constructeur."

L'entreprise va prochainement "revenir vers les riverains des deux centrales provisoires afin de simplement montrer que les mensonges et les calomnies techniques mis en scène par une poignée d'individus radicaux sont des attaques grossières qui méprisent les populations."

Les centrales qui vont produire les quelque 500.000 tonnes de revêtement de la future autoroute A69 entre Toulouse et Castres cristallisent depuis des mois l'inquiétude dans les villages proches du tracé, suscitant une nouvelle controverse autour du projet. Depuis le début de l'automne, des collectifs citoyens naissent pratiquement au rythme d'un par semaine et ils sont désormais près d'une dizaine dans une zone de quelques kilomètres, entre Tarn et Haute-Garonne.

Le gouvernement, lui, reste droit dans ses bottes : le ministre des Transports Clément Beaune assure que ce dernier est décidé à mener "jusqu'à son terme" cette portion d'autoroute, qui réduirait d'environ vingt minutes le trajet Castres-Toulouse et doit être mise en service en 2025.