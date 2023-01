Grève du 19 janvier : la circulation routière fortement perturbée à Paris

Une journée noire dans les transports. Afin de manifester contre le projet de réforme de retraite du gouvernement, le trafic est annoncé comme très perturbée, avec notamment une grève très suivie du côté de la RATP et de la SNCF. Mais la circulation routière ne devrait pas être épargnée avec des perturbations causées par le cortège de l'intersyndicale CGT, Solidaires, FO, FSU, UNSA, CFECGC, CFDT et CFTC, et les syndicats lycéens et étudiants FIDL, Voix lycéenne, UNL, UNEF, FAGE et MNL.