Grève du 19 janvier : les chiffres des précédentes grandes mobilisations en France

Peu après l'élection de Nicolas Sarkozy, son Premier ministre, François Fillon, lance la première réforme des retraites du quinquennat. Celle-ci vise les régimes spécifiques des agents des services publics et les professions à statut particulier (clercs et employés de notaires) et doit faire passer progressivement leur durée de cotisation à 40 ans.

La plupart des syndicats s'y opposent et une première grève massive de 24 heures se déclare le 18 octobre 2007, notamment dans les transports publics et à EDF-GDF. Par la suite, des grèves illimitées et reconductibles sont déclenchées toutes les 24 heures à l'appel d'une majorité de syndicats à la SNCF et à la RATP, rejoints le lendemain par des agents EDF-GDF. Les grèves durent jusqu'au 22 novembre. Malgré ces fortes perturbations, la réforme est adoptée, les syndicats parvenant malgré tout à négocier des mesures salariales de compensations dans les entreprises concernées.