Annie Ernaux et d'autres personnalités appellent à manifester contre la vie chère le 16 octobre

Dans une tribune au Journal du Dimanche, la Prix Nobel de Littérature Annie Ernaux et une soixantaine de personnalités de tous horizons appellent à participer à la marche du 16 octobre contre la vie chère initiée par des partis et organisations de gauche. "Face à l’extrême-marché qui corrompt tout, face à l’extrême droite qui tire parti de la désolation pour avancer ses pions racistes, sexistes et liberticides, nous appelons à unir nos forces dans la rue et à marcher ensemble", écrivent les signataires du texte.

"Personnalités engagées, du monde de la culture, des sciences, des mouvements sociaux, que nous soyons anticapitalistes, communistes, écologistes, insoumis, socialistes, nous marcherons le 16 octobre prochain à Paris, contre la vie chère et l’inaction climatique", ajoutent-ils. Parmi les participants à cette tribune figurent donc Annie Ernaux, récompensée cette semaine du Nobel, ainsi que d'autres écrivains (Laurent Binet, Eric Vuillard, Pierre Lemaître, Edouard Louis...), des cinéastes et comédiens (Liliane Rovère, Eva Darlan, Yvan Le Bolloc'h...), le philosophe Didier Eribon, ou encore l'avocate et ancienne candidate LFI aux législatives Caroline Mecary.