TF1info : ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce mardi 31 janvier

Quotidiennement, TF1info propose une sélection de l'actualité news, sport, culture à ne pas louper. Au menu ce mardi 31 janvier, le deuxième jour de grèves et manifestations contre la réforme des retraites, la hausse des crimes et délits en France, les premières images de la prochaine saison de "Koh-Lanta" et l'incroyable sauvetage d'un chauffard bloqué sur des rails.