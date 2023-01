Réforme des retraites : pourquoi ils ont manifesté ce 31 janvier ?

Pour une retraite à taux plein, Isabelle, 52 ans, ouvrière, devra, elle, pousser jusqu’à 64 ans. "On a des tendinites à répétition, on a beaucoup de douleurs partout… Donc, on va faire deux ans supplémentaires mais en plus, on aura des retraites de misère et ça, ce n’est pas acceptable", clame-t-elle. Pourtant, Isabelle fait partie des gagnantes de la réforme. Sa pension passera de 1100 à 1200 euros par mois. "Le coût de la vie est tellement important maintenant que c’est compliqué. On ne peut pas vivre avec 1200 euros", poursuit-elle.