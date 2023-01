Manifestation du 19 janvier : entre 1.12 million et plus de 2 millions dans les rues contre la réforme des retraites

La protestation contre la réforme des retraites a résonné ce jeudi dans la rue : 1,12 million de personnes ont manifesté pour protester contre ce projet de loi, dont 80.000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur. Des chiffres toutefois en deçà de ceux avancés par les syndicats. "Plus de deux millions" de manifestants ont été recensés, a déclaré quelques minutes plus tôt à l'AFP le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez.

Des niveaux de mobilisation qui restent, quoi qu'il en soit, plus larges que ceux du 5 décembre 2019 : au démarrage de la contestation contre le précédent projet de réforme des retraites, la police avait compté 806.000 manifestants en France, la CGT 1,5 million. Plus de 10.000 policiers et gendarmes ont été mobilisés, dont 3500 à Paris, pour encadrer les cortèges et endiguer les débordements éventuels lors de cette journée de mobilisation à l'appel de l'ensemble des syndicats.

Plus de 200 manifestations ont eu lieu à Paris et en régions, très majoritairement dans le calme, pour faire reculer le gouvernement sur son projet de porter l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Localement, les chiffres remontés par les autorités attestent d'une mobilisation très importante : 36.000 personnes ont ainsi défilé à Toulouse, 26.000 à Marseille, 25.000 à Nantes, 23.000 à Lyon, 19.000 à Clermont-Ferrand, 15.000 à Montpellier... Quelques heurts, tensions ou dégradations ont été signalés à Paris, Lyon et Rennes.