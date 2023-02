Des organisations étudiantes et lycéennes appellent à "durcir le mouvement" contre la réforme des retraites

Les organisations demandent notamment "à construire la mobilisation par des actions sur les lieux d’études tous les jeudis jusqu’au 7 mars", puis "à faire monter la pression le 7 mars" et "à continuer la mobilisation le 8 mars". Elles ont également décrété "une journée d’action et de mobilisation de la jeunesse, le 9 mars, pour dénoncer et mettre en lumière l'impact de la réforme sur les jeunes et imposer une véritable mise en protection sociale des jeunes".

Ce jeudi, des sites universitaires étaient fermés à Rennes (université de Rennes 2) et Paris en raison de blocages par des étudiants. Dans la capitale, des étudiants ont dormi sur le site de Tolbiac de l'université de Paris 1, dans la nuit de mercredi à jeudi. Il n'a pas ouvert ses portes ce 16 mars. L'université a aussi informé les étudiants de la fermeture de quatre autres sites de Paris 1 jeudi, dont le centre historique de la Sorbonne, "au regard de la situation actuelle, de l'occupation en cours et de la dégradation du bâtiment Pierre-Mendès-France (Tolbiac, ndlr) ainsi que des risques pour la sécurité des personnes et des biens".