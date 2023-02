Grève du 16 février : pourquoi les leaders syndicaux ont choisi Albi comme épicentre du 5e acte ?

Mais le choix d'Albi comme épicentre de cette nouvelle journée de mobilisation s'explique aussi par une forte tradition de luttes sociales. Appelée "ville de Jean Jaurès", même si celui-ci est en fait né à Castres, elle a souvent accueilli les discours du leader idéologique de toute la gauche et qui fut député du Tarn entre 1885 et 1914. Le département lui-même est symbolique, puisque territoire marqué par les combats ouvriers, et notamment la grève des mineurs de Carmaux, à partir de 1892, qui avait attiré l'attention nationale par son ampleur et sa durée. Mais le lieu de rendez-vous est également stratégique. Cette ville est située dans une académie de la zone C, la seule qui n'est pas encore en vacances d'hiver, laissant d'autant présager d'une forte mobilisation.