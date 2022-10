La CGT appelle à deux journées de grèves les 27 octobre et 10 novembre

Ce vendredi, la CGT appelle à deux journées de grèves et manifestations, les 27 octobre et 10 novembre. Cet appel intervient neuf jours après la mobilisation du 18 octobre, "pour l’augmentation des salaires et la défense du droit de grève", qui avait rassemblé entre 107.000 et près de 300.000 manifestants, selon l'Intérieur et les organisateurs.