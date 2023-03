Manifestation du 23 mars à Paris : quel parcours pour le cortège ?

Nouveau parcours pour la 9e journée de mobilisation intersyndicale. À l'appel de l’intersyndicale CGT, CFDT, FO, Sud Solidaires, CFE-CGC, CFTC, FSU, UNSA, et des syndicats lycéens et étudiants FIDL, Voix Lycéenne, UNL, UNEF, FAGE et MNL, une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites est prévue ce jeudi 23 mars à Paris.

Entre 40.000 à 70.000 personnes sont attendues dans les rues de la capitale, selon les estimations des services de renseignement. 400 à 600 gilets jaunes et 400 à 600 "éléments radicaux" pourraient également nourrir le cortège parisien.