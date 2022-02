Salaires : l'intersyndicale appelle à une nouvelle mobilisation le 17 mars

Les organisations à l'origine de ce nouvel appel soulignent, dans un communiqué commun, que les salariés du public comme du privé, les retraités, les jeunes "partagent toutes et tous une même priorité face à l'augmentation du coût de la vie : il faut augmenter les salaires, les pensions, les allocations et les bourses étudiantes". En décembre 2021, "l'inflation en France a atteint 2,8% sur un an", notent-elles, estimant que "l'enjeu majeur" est de "combattre la stagnation des salaires plus que d'agir sporadiquement sur l'évolution des prix".