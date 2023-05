Manifestations du 1er-Mai : Marseille, Lille, Rennes... les premiers chiffres de la mobilisation partout en France

À Strasbourg, 15.000 manifestants ont été au rendez-vous, selon la police, contre 8700 selon les syndicats, et 15.000 personnes ont marché à Lille, selon les syndicats, contre 7300, selon le ministère de l'Intérieur. Plus au sud, on dénombrait 130.000 manifestants à Marseille, selon les syndicats, contre 11.000 selon la police. À Toulouse, les organisateurs ont enregistré 100.000 manifestants, contre 13.500 pour la police.

Du côté de Clermont-Ferrand, 25.000 personnes ont manifesté ce lundi matin, selon les syndicats, contre 14.000, selon la police. À Rennes, les syndicats ont dénombré 15.000 personnes, et la préfecture 7850 personnes, tandis qu'à Rouen, la CGT a revendiqué 15.000 manifestants contre 8500 décomptés par la préfecture, selon Ouest-France.