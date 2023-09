Manifestations contre les violences policières : qui participe ?

Sur le site dédié aux rassemblements, on lit que les manifestations sont organisées pour dénoncer "une politique régressive qui fait le lit de l’extrême droite et piétine toujours plus nos libertés publiques, notre modèle social, notre avenir face à l’effondrement écologique". Les soutiens aux marches sont listés, à commencer par une longue liste d'associations. Figurent les Amis de la Terre, Greenpeace, mais aussi le Planning familial ou SOS Racisme. Les syndicats ne sont pas en reste puisque l'on enregistre le soutien de la CGT, du Syndicat de la magistrature, ainsi que d'une série d'organisations étudiantes. Parmi elles, l'Unef, la Voix lycéenne ou l'Union étudiante.

Les services de renseignement ont suivi de près l'organisation de ces rassemblements, tandis que le ministère de l'Intérieur a prévu un important déploiement de forces de l'ordre. Au total, entre 130 et 135 unités de force mobile seront mobilisées à travers la France, soit pas moins de 30.000 policiers et gendarmes.