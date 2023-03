Réforme des retraites : la mobilisation en repli pour les manifestations du 11 mars

Dans un communiqué samedi soir, l'intersyndicale a dénoncé le "mépris" d'Emmanuel Macron, et l'a mis au défi "d'organiser une consultation citoyenne (sur les retraites) dans les plus brefs délais". "Puisqu'il est si sûr de lui, le président de la République, il n'a qu'à consulter le peuple. On verra la réponse du peuple", avait déclaré le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, avant la manifestation.