Manifestations du 19 janvier : les lycéens ont-ils le droit de faire grève et de bloquer les établissements ?

Ce jeudi 19 janvier, lors de cette première journée de manifestations et de grèves contre le projet de réforme des retraites du gouvernement et de la majorité présidentielle, ils seront nombreux à prendre part aux cortèges. Plusieurs mouvements de lycéens - la Voix lycéenne (VL), la Fédération indépendante et démocratique lycéenne (FIDL) et le Mouvement national lycéen (MNL) – ont appelé les élèves à se mobiliser pour faire entendre leurs voix, à travers des blocages d’établissements notamment.