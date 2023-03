Manifestations du 28 mars contre la réforme des retraites : une mobilisation en recul

Que ce soit dans la capitale ou en Province, les cortèges ont globalement été moins denses. À Paris, ils étaient 93.000, selon les autorités, soit 25.000 de moins que le 23 mars. La CGT a, elle, calculé que 450.000 personnes se sont rassemblées (contre 800.000 cinq jours plus tôt.

Dans la plupart des autres grandes villes, on observe un reflux compris entre 20 et 50 % par rapport à la semaine dernière. C'est notamment le cas à Lyon (12.500 selon Beauvau, 30.000 selon les syndicats), Marseille (de 11.000 à 180.000), Bordeaux (entre 10.000 et 80.000), Nantes (entre 18.000 et 60.000), Nice (entre 3700 et 25.000) ou encore Clermont-Ferrand (entre 11.000 et 40.000).