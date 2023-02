Manifestations du 11 février : à quelle mobilisation s'attendre ?

Opposition à la réforme des retraites, round IV. Ce samedi 11 février, les principaux syndicats appellent une quatrième fois les Français à défiler dans les rues pour marquer leur hostilité contre le projet du gouvernement. Pour la première fois depuis le début de la contestation, CGT, CFDT et toutes les organisations syndicales manifestent un samedi. De quoi donner un nouveau souffle à la mobilisation.

Car la précédente, mardi 7 février, a été la moins suivie. Selon le ministère de l'Intérieur, 757.000 personnes sont descendues dans les rues en début de semaine. Moins que lors des deux premières manifestations (1,12 million le 19 janvier et 1,272 million le 31). Constat similaire pour les organisations syndicales, puisque "près de deux millions" de Français ont manifesté le 7 février selon elles, contre "plus de deux millions" le 19 janvier et 2,8 millions le 31.