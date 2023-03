Qui est Manès Nadel, ce lycéen révélé par le mouvement d'opposition contre la réforme des retraites ?

Interrogé par LCI, il se montre offensif malgré l'adoption de la loi via l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution. "Ce qu'on attend de cette journée, et qu'on attendait des précédentes, c'est le retrait pur et dur de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron", appelle le lycéen en "seconde générale option militance", comme il se décrit sur Twitter. "Tout ce que l'on veut, c'est qu'il n'y ait plus de réforme. On sait qu'elle va nous toucher, nous en tant que jeunes. Elle va causer beaucoup de mal à la société parce que les gens ne peuvent pas travailler deux ans de plus, ce n'est juste pas possible", explique-t-il. "Ils peuvent passer en force à l'Assemblée nationale, mais ils ne passeront pas sur nous", affirme le jeune homme.