Manifestations, grèves, transports… À quoi faut-il s'attendre pour le 1er mai ?

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé, vendredi 28 avril, que "12.000 policiers et gendarmes, dont 5000 à Paris" seront mobilisés lundi pour les manifestations du 1er-Mai. Quelque 300 manifestations rassemblant entre 500.000 et 650.000 personnes, selon une source policière, sont prévues sur tout le territoire. Les autorités s'attendent à la mobilisation de 80.000 à 100.000 personnes dans la capitale, dont 1500 à 3000 "gilets jaunes" et 1000 à 2000 individus "à risque". Gérald Darmanin a ajouté que "des éléments radicaux" étaient attendus à Rennes et Nantes où il a décidé de mobiliser "quatre unités de forces mobiles" dans chacune de ces deux villes.