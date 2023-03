La police a-t-elle le droit de "nasser" les manifestants ?

Lors des manifestations qui se sont multipliées au cours des derniers jours à Paris et ailleurs sur le territoire, les forces de l'ordre ont eu de multiples reprises opté pour une technique de maintien de l'ordre visant à encercler les personnes présentes. Un recours aux "nasses", comme on les appelle souvent, très largement décrié. Des manifestants entourés de forces de l'ordre ont été filmés en train de chanter "les nasses sont illégales", laissant entendre que la police outrepassait les droits qui étaient les siens. L'occasion pour les Vérificateurs de s'interroger sur le cadre qui rend possible (ou non) l'usage d'une telle méthode.