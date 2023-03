Poubelles à Paris : la grève prolongée, le secteur privé pourrait se joindre au mouvement

Et maintenant ? Après plus de deux semaines, dix arrondissements sont touchés : IIe, Ve, VIe, VIIIe, IXe, XIIe, XIVe, XVIe, XVIIe et XXe. Et les autres pourraient bientôt basculer. C'est en tout cas le discours tenu par la CGT. Contacté par le Parisien, le syndicat assure que les entreprises privées, qui gère l'autre moitié de la ville, pourraient rejoindre le mouvement. "Des préavis tombent de partout. Certains ont été déposés à compter de ce jeudi", a assuré Ali Chaligui, animateur de la filière des activités des déchets du privé pour le compte de la CGT-Fédération nationale des syndicats de transports (FNST).

Quatre entreprises sont concernées : Derichebourg Polyreva (XVIIIe et Xe), Derichebourg Polysoti (Ier, IIIe, IVe et VIIe), Sepur (XIIIe) et Urbaser (XIXe et XIe). Selon Le Parisien, un préavis a été déposé au sein de Polyreva Derichbourg, évoquant un éventuel mouvement "à compter du 26 mars pour une durée indéterminée."