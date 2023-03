Manifestations : le Conseil de l'Europe s'alarme d'un "usage excessif de la force" en France

Dunja Mijatović s'inquiète par ailleurs de l'interpellation et du placement en garde à vue de certains manifestants et de personnes se trouvant aux abords des manifestations, s'interrogeant sur "la nécessité et la proportionnalité des mesures dont elles ont fait l'objet".

Ces derniers jours, des syndicats d'avocats, des politiques de gauche et des associations ont dénoncé des violences policières lors des manifestations contre la réforme des retraites. Les propos du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait déclaré mardi que la participation à une "manifestation non déclarée" constituait un "délit" qui "mérite une interpellation", ont également été critiqués.