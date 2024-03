Manque de luminosité ? Voici quelques plantes qui n'ont pas besoin de soleil

On pense souvent que le soleil est indispensable aux plantes pour qu’elles prospèrent. Certaines variétés appelées "plantes d’ombre" s’épanouissent très bien sans exposition directe au soleil. Idéales en hiver ou dans les intérieurs sombres, les plantes d’intérieur à faible ensoleillement s’avèrent nombreuses.

Recherchez-vous des plantes sciaphiles ou héliophiles ? A contrario des héliophiles qui nécessitent une grande quantité de lumière pour réaliser la photosynthèse, les sciaphiles préfèrent rester dans l’ombre. Elles laissent bien volontiers leur place au soleil pour s’installer dans les zones à faible luminosité. Parce que les plantes d’ombre proviennent d’endroits où la lumière se révèle partiellement bloquée comme les forêts et les jungles, elles s’adaptent parfaitement à la vie en intérieur.

Les caractéristiques des plantes d’ombre

Survivre sans lumière est impossible pour n’importe quelle plante. Si vous décidez d’en enfermer une dans une pièce dépourvue de toute luminosité, elle risque de rendre l’âme. Mais alors qu’en est-il des plantes d’ombre ? À l’instar des autres végétaux, elles nécessitent de la lumière. Mais leurs besoins sont moindres pour pousser. Capables d’effectuer la photosynthèse avec peu de lumière, elles parviennent à se nourrir en optimisant les ressources qu’elles obtiennent. Généralement dotées de feuilles larges et relativement fines, les plantes d’ombre profitent au maximum du soleil. Une courte exposition suffit amplement.

Quelles sont les meilleures plantes d’ombre dans une maison ?

De tous les voyages dans le film Léon, l’aglaonema n’a pas seulement les faveurs de Jean Reno. Parce qu’elle montre une résistance à toutes épreuves, il s’agit d’une valeur sûre en tant que plante d’ombre. À condition de lui trouver un emplacement humide, elle s’épanouit avec une faible lumière indirecte le matin. Ceux qui n’ont pas la main verte peuvent se réjouir ! Cette plante au feuillage persistant requiert peu d’entretien. En revanche, il convient de faire attention aux enfants en bas âge et animaux domestiques, car l’aglaonema s’avère toxique pour la peau.

Appelée langue de belle-mère, la sansevieria apprécie la faible luminosité et la lumière indirecte. Parfaite dans un environnement humide, cette plante succulente issue des régions tropicales africaines n’a pas besoin de beaucoup d’eau pour faire prospérer ses longues feuilles au liséré jaune.

Cousine de la sansevieria, le dracaena provient également de l’Afrique tropicale. Nécessitant peu d’eau, d’engrais et de lumière, cette plante verte a tout pour plaire. En plus de s’épanouir dans les intérieurs peu éclairés, elle a comme atout de dépolluer l’air de la maison.

Fleur de lune, pépéromia, calathea… : les autres plantes qui n’ont pas besoin de lumière

Sous son nom poétique se cache une plante aux multiples vertus. Réputée pour ses qualités dépolluantes, la Fleur de Lune (ou spathiphyllum) n’a pas besoin d’une exposition directe au soleil pour pousser. Facile d’entretien, elle peut vivre pendant dix ans.

On peut aussi jeter son dévolu sur le bromélia qui a la particularité de diffuser son oxygène la nuit au lieu du jour. De leurs côtés, le pépéromia et le calathea se révèlent peu exigeants en préférant une faible luminosité. Dans un intérieur, ces plantes font mouche avec leurs feuilles très décoratives.

Le ficus pumila n’a rien à leur envier. Robuste et facile d’entretien, cette plante verte sciaphile subjugue avec ses grandes feuilles d’un vert brillant. Et pour ceux qui aiment les orchidées, la Dracula simia aime l’ombre et la mi-ombre.