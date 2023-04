MaPrimeRénov' : des "dysfonctionnements persistants" dans le dispositif

Devant les sénateurs, Claire Hédon a dit le regretter "compte tenu des dysfonctionnements persistants". "Et de façon plus générale, d'ailleurs, les dysfonctionnements informatiques et les bugs informatiques existeront toujours, et il faudra toujours pouvoir joindre quelqu'un", a ajouté la DDD, qui a fait des difficultés d'accès aux services publics liées à la dématérialisation des démarches, notamment pour les personnes âgées peu à l'aise avec l'outil numérique, un combat de longue date.