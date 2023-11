Marches contre l'antisémitisme : plus de 182.000 manifestants en France, dont 105.000 à Paris

Dans la capitale, une foule immense a battu le pavé tout au long de l'après-midi. De nombreuses personnalités politiques, au premier rang desquelles les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, à l'initiative de cette marche, étaient en tête du cortège. À leurs côtés : la Première ministre Élisabeth Borne, les ex-présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande, ainsi que les anciens Premiers ministres Jean Castex, Édouard Philippe, Bernard Cazeneuve et Manuel Valls, ou encore le président du Crif Yonathan Arfi.

Si l'annonce de leur présence a suscité la discorde ces deniers jours, les représentants du Rassemblement national (RN) ont eux aussi participé à la manifestation, dont Marine Le Pen et Jordan Bardella, en queue de cortège. À gauche, en l'absence de membres de La France insoumise (LFI), ceux des autres composantes de la Nupes - Europe Écologie-Les Verts (EELV), Parti socialiste (PS) et Parti communiste français (PCF) - ont, eux, choisi de s'afficher derrière une banderole commune "contre l'antisémitisme et tous les fauteurs de haine et de racisme" dans une démarche de "cordon républicain" face à l'extrême droite.