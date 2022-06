Sécurité renforcée en France autour des rassemblements LGBT, après l'attaque d'Oslo

Gérald Darmanin demande "sans délai" aux préfets et aux directeurs généraux de la police et de la gendarmerie de "mobiliser l'ensemble des capteurs" pour "détecter d'éventuelles menaces susceptibles de peser" sur les différents cortèges LGBT. À Paris, où les autorités ont prévu une mobilisation de 25.000 à 35.000 personnes, "la dimension antiterroriste du dispositif, toujours prise en compte dans un contexte de menace pérenne, a été renforcée" et "le positionnement des forces de l’ordre a été resserré autour de la manifestation", a indiqué à l'AFP la préfecture de police.

Par ailleurs, "le périmètre établi autour du quartier du Marais pour les festivités de la soirée intègre également ce volet avec par exemple la mise en place de glissières en béton armé aux points d’entrée, en appui des forces de l’ordre", a-t-elle ajouté.