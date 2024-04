Mariage : quelles conséquences sur mes impôts ?

Le mariage permet de créer une famille, mais aussi un foyer fiscal unique. Un tel changement ne sera pas sans conséquences sur vos déclarations d’impôts et leur montant. Si, souvent, la réunion des deux revenus est plutôt intéressante, certains détails peuvent avoir des effets négatifs.

Le mariage est un des plus heureux événements d’une vie, un acte d’amour et un bouleversement de sa situation fiscale. Ce dernier point peut paraître un peu trivial, mais il est pourtant à prendre en considération. Le mariage crée en effet un foyer fiscal commun. Par conséquent, votre taux d’imposition ne dépendra plus seulement de vos revenus et de vos éventuels abattements, mais aussi de ceux de votre conjoint. C’est également le cas lors de la conclusion d’un Pacte civil de solidarité (Pacs). Dans la plupart des cas, le mariage est plutôt avantageux sur le plan fiscal. Mais parfois, cela peut avoir un impact négatif sur le montant de vos impôts.

Comment faire sa déclaration d’impôts après le mariage ?

Un mariage créant un seul foyer fiscal, un couple ne remplit donc plus qu’une seule déclaration d’impôts, et ce, quel que soit le régime matrimonial choisi. Chacun doit indiquer l’ensemble de ses revenus, y compris les biens immobiliers, même s’ils ont été acquis avant le mariage. La déclaration commune débute l’année suivant celle de l’union. Par exemple, si vous vous mariez en 2024, vous remplirez la première en 2025, mais qui concerne les revenus de 2024. Par exception, il est possible d’opter pour une déclaration séparée sur cette première année de mariage. Ce choix étant irrévocable, il est important de bien peser le pour et le contre.

Dans des cas exceptionnels, un couple marié peut conserver deux foyers fiscaux différents. C’est le cas lorsqu’il a opté pour le régime de la séparation des biens et que les conjoints ne vivent pas sous le même toit. En cas d’abandon du domicile conjugal par un des deux époux ou de procédure de séparation engagée, chacun peut aussi reprendre son propre foyer fiscal et donc sa propre déclaration.

Se marier permet-il de payer moins d’impôts ?

On entend souvent que le mariage permet de réduire le montant de ses impôts. C’est en partie vrai, notamment lorsque les deux conjoints ont des revenus significativement différents. Le système d’imposition progressif par tranches est favorable aux couples puisque le montant total est d’abord divisé par le nombre de parts fiscales (deux pour un couple sans enfant). La tranche la plus haute et la plus taxée va donc mécaniquement baisser si l’un des conjoints gagne significativement moins. En revanche, si les conjoints ont des revenus similaires, leur union ne leur permettra pas de faire des économies.

Il faut garder à l’esprit que chaque cas est différent. Par exemple, si un des conjoints a des revenus modestes et bénéficie d’une décote avant le mariage, il pourra perdre cet avantage si son époux(se) gagne plutôt bien sa vie. Par ailleurs, il faudra tenir compte du nombre de parts fiscales si un des conjoints a déjà des enfants d’un premier lit. Selon le type de garde (exclusive ou alternée avec l’autre parent), leur importance variera. Enfin, un écart de salaire entre époux peut pousser à choisir le taux individualisé pour le prélèvement à la source. A fortiori si vous préférez ne pas mettre en commun toutes vos ressources.