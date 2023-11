Marie Thouvenin, maîtresse d’élèves chiens guides d’aveugle : "Avec eux, je me sens en sécurité"

Quelques années plus tard, Marie Thouvenin change de métier. À son compte, avec son cabinet de chiropractie et médecine chinoise, elle s’organise comme elle veut : "J’ai monté mon dossier pour l’école des chiens guides de Paris après avoir obtenu mon diplôme de kinésiologie. Unaya est présente lorsque mes patients viennent au cabinet et je l’emmène à l’école où je suis désormais formatrice. Elle découvre plusieurs univers différents sans perdre son équilibre", décrit la jeune trentenaire.

Résultat, ses chiens l’aident à vaincre sa timidité et à s’intégrer plus facilement : "Mes chiens m’apportent énormément. Ils me permettent de faire des choses que je n’aurais pas osées dans d’autres circonstances. Ils attirent l’attention d’inconnus qui posent des questions. C’est la première fois de ma vie que je connais tous mes voisins. À l’école, Unaya facilite le premier contact avec mes étudiants. Dès que je me dirige vers la salle, je les entends dire que le chien arrive", s’amuse la formatrice. Elle ajoute, convaincue : "Les trois chiennes que j’ai eues jusqu’à présent ont changé ma vie. Avec Unaya, nous formons un ensemble qui me soulage. Je ne m’en rendais pas compte, mais je me trouve plus calme. Elle me déstresse."

Marie Thouvenin prend son rôle de famille d’accueil très à cœur : "J’ai organisé ma vie autour des besoins de mon chien. Pas question de partir sans anticiper les temps de trajet parfois plus longs, oublier ses repas ou multiplier l’attention dans les métros bondés. Mon sac à main devient plus lourd avec sa gourde d’eau, les croquettes et des jouets". La kinésiologue utilise le jeu et les récompenses pour apprendre des gestes au chien et le familiariser avec un environnement parfois hostile. "Au début, dans les escalators ou le métro, il faut les porter avant de les laisser progressivement découvrir par eux-mêmes. Pas simple, ils font une dizaine de kilos ! Les changements de texture au sol les arrêtent souvent. Les escalators leur font peur. Pour les aider, je les fais approcher. Dès que ça bloque, je sors des "pouet pouet", je les félicite avec une petite voix aigüe et j’en fais des tonnes avec des récompenses dès qu’ils arrivent à monter dessus. Il ne faut pas avoir peur d’être ridicule."

Au cinéma, dans les musées ou les TGV, Marie Thouvenin partage tout ou presque avec son chien. "Un jour, la ligne 14 du métro est tombée en panne. Nous avons dû descendre avec Unaya sur les voies pour terminer notre trajet jusqu’à la station suivante à pied", confie la jeune femme. Une situation qui ne l’a pas inquiétée : "Les chiens en éducation appartiennent à l’école des chiens guides de Paris. Nous sommes suivis par un éducateur, joignable 7 jours sur 7, qui me donne des consignes si je me retrouve en difficulté sur un apprentissage. Nous ne sommes pas seuls, nous rencontrons également d’autres maîtres de chiens à l’école et nous nous donnons des conseils."