Marie Trintignant, victime il y a 20 ans d'un féminicide qui ne disait pas son nom

Parallèlement, l'enquête policière débute. Dès le 28 juillet, la police lituanienne a placé Bertrand Cantat en garde à vue. Le 29, en France, les Trintignant portent plainte. Le parquet ouvre une information judiciaire pour "coups volontaires" et "non assistance à personne en danger". Une reconstitution des faits a lieu avec Bertrand Cantat. L'avocat des Trintignant, Me Georges Kiejman, exclut l'hypothèse d'une chute, le visage de Marie Trintignant étant "trop tuméfié".

Le 31 juillet, le chanteur est interrogé. "C'est un accident après une lutte, une folie, mais ce n'est pas un crime", assure-t-il alors. Son avocat évoque un "accident des deux côtés, une tragédie, un conflit humain entre deux personnes, deux artistes à fort tempérament". Il réclame sa libération, mais Bertrand Cantat est finalement écroué. Suite à la mort de l'actrice, la justice lituanienne exclut le 7 août l'extradition du prisonnier avant un procès à Vilnius pour "homicide volontaire".

Le 13 août, l'autopsie conclut que l'actrice a reçu 19 coups, la majorité contre sa tête et son visage. Une seconde expertise confirme les coups mortels. Le 21 août, le chanteur est aussi mis en examen par un juge français à Vilnius pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner" et "non assistance à personne en danger". "Pris de furie, j'ai donné de fortes baffes à Marie", admet-il. Il est condamné en mars 2004 à huit ans de prison. Il obtient une liberté conditionnelle au bout de quatre ans et demi de détention.