Marseille : fin de la grève des agents de propreté à la gare Saint-Charles

Entamée il y a plus de deux semaines, cette grève avait entraîné l'accumulation de canettes, d'emballages alimentaires et de divers détritus dans la gare, l'une des plus importantes de France. "Les salariés du nettoyage, entre autres ceux de la gare, du tramway et du métro, ne se laisseront jamais faire, et chaque fois qu'il le faudra, ils se battront pour leurs droits et pour leurs acquis", a réagi Kamel Djeffel, secrétaire national du syndicat CAT Nettoyage et porte-parole de l'intersyndicale.