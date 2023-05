Marseille : bientôt un parvis Bernard Tapie au stade Vélodrome

Marseille célèbre ce vendredi la victoire de l'OM en Ligue des Champions, le 26 mai 1993. Bernard Tapie était alors le propriétaire et président de l'OM, et cet exploit est resté à ce jour unique dans l'histoire du football français. Pour l'occasion, une célébration à l’Hôtel de Ville et une rediffusion de la finale de 1993 sur un écran géant sont prévues dans la soirée. À 23h00, les supporters ont également prévu un allumage massif de fumigènes sur plus de 20 kilomètres tout le long du littoral marseillais. Le coup d'envoi de ce "craquage" aura lieu à Notre-Dame de la Garde.