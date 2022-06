Marseille : l'IHU a trouvé un successeur à Didier Raoult

Diplômé de la faculté de médecine de Marseille, Pierre-Edouard Fournier a passé une thèse en 1999 sous la direction du Pr. Didier Raoult consacrée à l'étude des Rickettsioses, des bactéries intracellulaires à l'origine notamment du typhus. Au sein de l'IHU, il fait partie de l’équipe Vitrome (Vecteurs – infections tropicales et méditerranéennes) qui surveille les maladies infectieuses au niveau local mais aussi des voyageurs. Il est également responsable des plateformes séquençage et de la biobanque de l'IHU.

"Il a présenté un projet qui conduit à un changement profond de l'IHU", a déclaré à l'AFP Louis Schweitzer. "Le comité de recherche avait conscience que l'IHU était à la fois un très bel outil, mais qu’il y avait eu une dérive et donc que cela exigeait un certain nombre de changements profonds", a-t-il poursuivi citant notamment la nécessité "d'un management plus libre, plus collectif". Si ce choix était confirmé par le conseil d'administration, Pierre-Edouard Fournier, déjà présent à Marseille, pourrait prendre ses nouvelles fonctions dès cet été.