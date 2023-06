On vous explique le conflit entre la Ville de Marseille et la famille de Marcel Pagnol autour du "château de ma mère"

Pourquoi autant d'animosités entre la mairie de Marseille et l'héritier de Marcel Pagnol ? Le 15 juin dernier, le petit-fils de l'écrivain, Nicolas Pagnol, gestionnaire du Château de la Buzine dans le cadre d'une Délégation de service public, apprenait que la municipalité souhaitait changer de prestataire et confier les lieux au Centre de culture ouvrière (CCO). "La mairie de Marseille nous vire pour nous remplacer par une association ouvrière dont le cœur de métier est la gestion des centres sociaux et n'a aucune expérience en équipements culturels", dénonçait-il dans Le Figaro. Ce jeudi 29 juin, la Ville a indiqué dans un communiqué avoir changé d'avis, sans pour autant faire complètement marche arrière.