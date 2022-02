À Marseille, au tour de la gare de crouler sous les déchets

"Si la SNCF ne bouge pas d'ici mercredi, on propagera le mouvement à d'autres gares", et notamment à celle d'Aix TGV, a prévenu Kamel Djeffel, secrétaire national de C.A.T nettoyage, joint par l'AFP. Le syndicat, qui assure ne rien reprocher à son employeur, la société Laser propreté, souhaite que la SNCF confirme l'accord conclu en 2009 et s'engage à garantir leur emploi aux neuf salariés d'Aix TGV. De son côté, Agnès Moutet-Lamy, directrice régionale des gares Occitanie et Sud de la SNCF affirme ne pas avoir connaissance de cet accord de 2009. À la gare Saint-Charles, "c'est un marché avec la société Laser propreté, je me retourne vers cette société que j'ai mis en demeure de faire nettoyer la gare, car ça commence à être très sale", a-t-elle déclaré à l'AFP.