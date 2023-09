"36 heures pour tout changer" : dans les coulisses du Vélodrome transformé en cathédrale XXL

Quelles sont les difficultés propres à l’organisation d’une messe d'un pape dans un stade ?

La plus importante particularité est propre à l’organisation d’une messe en elle-même dans un stade. Le diocèse a ses bénévoles, qui vont venir à partir de vendredi soir en repérage pour organiser la communion. Ils veulent faire communier près de 60.000 personnes en même temps, en moins de dix minutes : c'est un défi, on n'a jamais fait ça ! Des prêtres ou des bénévoles, appelés des "ministres extraordinaires", seront chargés de ce cérémonial. Mais ils ne connaissent pas le stade Vélodrome, qui a tout d’un véritable labyrinthe. Donc, de notre côté, on doit les aider à leur expliquer par où ils doivent passer, où ils doivent aller, leur faire des plans… Et puis, avec ce match de Coupe du monde jusqu’à ce soir minuit, on a en fait très peu de temps pour réceptionner toutes les livraisons et l’ensemble du matériel nécessaire à la messe. Cela va arriver vendredi : les paniers pour la quête, les coupoles pour la communion… Tout ça doit être prêt à l’échelle de 60.000 personnes pour les répartir dans le stade : c’est un gros défi aussi !