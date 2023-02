La Martinique adopte le drapeau noir-vert-rouge, emblème des indépendantistes

À l'issue de ce vote, la proposition d'une jeune cheffe d'entreprise avait finalement remporté 72% des 26.633 suffrages en ligne, face à l'emblème indépendantiste. Son projet, affichant un colibri sur le drapeau rouge, vert et noir, mais revisité en diagonale, avait déclenché une vive polémique. Ses détracteurs l'avaient accusée d'avoir plagié un dessin existant sur une banque d'images, poussant la jeune femme à retirer sa proposition.

Après ce désistement, la collectivité a apporté son soutien à la gagnante et annoncé qu'un nouveau classement serait établi pour permettre de faire émerger un vainqueur. C'est la deuxième fois que la collectivité martiniquaise lance un processus pour le choix d'un drapeau et d'un hymne. Un emblème "Ipséité" en vert, bleu et blanc, désigné sous la mandature d'Alfred Marie-Jeanne en 2019, avait été retoqué par le tribunal administratif de Fort-de-France en novembre 2021, ouvrant ainsi la porte à l'actuelle consultation.