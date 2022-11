Mascotte des JO 2024 : est-il impossible de produire en France les 2 millions de peluches ?

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de Paris a dévoilé en début de semaines ses mascottes pour 2024. Après Miraitowa et Someity, figures des JO de Tokyo, place à la Phryge Olympique et à la Phryge Paralympique. Un choix qui a surpris certains observateurs et entraîné quelques regrets. Les peluches à l'effigie des mascottes sont en effet en majorité confectionnées en Chine.

Le porte-parole du gouvernement déplore lui aussi que le "made in France" n'ait pu être privilégié pour l'ensemble de la production, mais explique que c'eût été impossible. "J'adorerais, et on se bat pour ça, qu'en France, on soit capable d'avoir suffisamment de matières premières et d'usines textiles pour fabriquer deux millions de peluches en quelques mois, le constat c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire", a-t-il glissé sur France 2. Un constat que les acteurs du jouet en France confirment et partagent.