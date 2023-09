"Massacre des femmes à but lucratif" : le Haut Conseil à l'Égalité dénonce l'industrie de la "pornocriminalité"

"Notre objectif est de choquer les consciences" : le Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes dénonce des actes "illégaux" de "torture" commis dans la "pornocriminalité", dans un rapport choc aux termes crus remis mercredi au gouvernement, qu'il appelle à agir contre un "système de massacre des femmes à but lucratif". Ces travaux, fruit de plus d'un an et demi de travail, livrent un constat effarant : "90% des contenus pornographiques présentent des actes non simulés de violences physiques, sexuelles ou verbales envers les femmes", pointe dans un communiqué cette instance consultative indépendante, placée auprès de la Première ministre.

Parmi tous ces contenus, nombre d'entre eux répondent "à la définition juridique d'actes de torture et de barbarie" et vont à l'encore du droit français et international. L'institution dénonce plus largement "un véritable système d’exploitation sexuelle à l’échelle industrielle" qui "prospère sur la haine et la violence misogyne, dans l’indifférence générale et l’impunité la plus totale".

Ce n'est pas la première fois que le HCE tire la sonnette d'alarme, après avoir déjà alerté en juin dernier sur la multiplication de vidéos pornographiques diffusant des actes répréhensibles pénalement. Mais cette fois, "notre objectif est de choquer les consciences en décrivant crûment les pratiques de torture qui sont monnaie courante dans l'industrie pornographique", explique à l'AFP Sylvie Pierre-Brossolette, présidente du HCE, fustigeant des pratiques qui "tombent sous le coup de code pénal".