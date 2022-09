Maternité : près d’une femme en âge de procréer sur trois ne veut pas d’enfant

Au-delà de ces facteurs "extérieurs", 50 % des femmes interrogées estiment qu’un enfant n’est pas indispensable à leur épanouissement personnel, 48 % désirent vivre sans avoir à assumer une responsabilité parentale. Concernant l’âge, ce non-désir d’enfants est plus marqué chez les plus jeunes : 43 % des 15-24 ans et 35 % des 25-34 ans. Ce sont les femmes plutôt marquer à gauche qui sont réticentes à avoir des enfants. Par exemple, près d’une sympathisante EELV sur deux (48 %) ne souhaite pas procréer alors que les femmes étiquetées à droite politiquement sont une majorité à vouloir des progénitures.