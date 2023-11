Pyrénées-Atlantiques : un militaire des forces spéciales meurt lors d’un exercice

Âgé de 30 ans, Mathieu Gayot a servi la France pendant une dizaine d’années et avait été affecté auprès du 4ᵉ régiment d’hélicoptères des forces spéciales depuis 2019. Au sein de celui-ci, il a réalisé "quatre opérations extérieures sur les théâtres sahéliens et levantins et a obtenu d’excellents résultats" poursuit le communiqué, qui précise qu'il "est titulaire de la Croix de la Valeur Militaire avec étoile de bronze, de la Médaille de la Défense Nationale échelon Argent et de deux citations sans croix à l’ordre du régiment".

"S’inclinant avec une profonde tristesse devant la mémoire de ce militaire mort en service dans l’accomplissement de sa mission, le général d’armée Pierre Schill, chef d’état-major de l’Armée de terre, s’associe à l’immense douleur de sa famille. Ses pensées accompagnent tous ses proches ainsi que ses frères d’armes", peut-on en également lire. Pacsé et futur père, Mathieu Gayot était natif de Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie.