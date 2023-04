Mattel dévoile sa première Barbie trisomique

Première personne trisomique à se présenter aux élections municipales il y a trois ans, la Française Éléonore Laloux a été choisie par Mattel pour présenter leur nouvelle poupée au plus grand nombre. "C’est formidable que cette Barbie ait trouvé sa place dans la gamme, tout comme j’ai trouvé ma place dans la société. Je veux partager mon expérience et montrer au monde que l’on peut vivre heureux avec une Trisomie 21. Le plus important est que les parents voient cette poupée et gardent espoir", insiste dans un communiqué l'autrice et conseillère municipale déléguée à la transition inclusive et au bonheur à Arras, dans le Pas-de-Calais. Un enthousiasme qui se traduit par le large sourire qu’elle affiche avec la Barbie en main.