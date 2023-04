Mayotte : 5 chiffres pour comprendre les difficultés de l'archipel

Autre grande difficulté à Mayotte, celle de la délinquance. Le sentiment d'insécurité y est particulièrement élevé, au sein du département. Les habitants de Mayotte sont trois fois plus victimes de vols avec ou sans violence que ceux de métropole, selon des données de l'Insee portant sur une période allant de 2018 à 2019. Dans une analyse de novembre 2021, l'Institut de la statistique relevait que "près de la moitié des personnes se sentent en insécurité souvent ou de temps en temps, à leur domicile ou leur quartier, soit cinq à six fois plus que les habitants de l'Hexagone".

Pour autant, le taux de plainte n'est pas très important dans le département. D'après l'Insee, pour un cambriolage, seulement 32 % des ménages se sont déplacés, et 27 % ont déposé plainte (contre 57 % et 49 % dans l’Hexagone). Le sentiment d’insécurité, lui-même, est très fort à Mayotte. Près de la moitié des personnes se sentent en insécurité au moins "de temps en temps". Un niveau cinq à six fois plus haut qu'en métropole.