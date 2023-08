Mayotte : 250.000 clandestins sur une île de 300.000 habitants, vraiment ?

Depuis 2016/2017, le nombre d'habitants a progressé. Pourtant, malgré cette hausse, il est impossible d'en être arrivé à un total de 250.000 clandestins. Même en imaginant les scénarios les plus improbables (des données de l'Insee nettement sous-évaluées et de nouveaux habitants qui seraient en totalité des étrangers en situation irrégulière), nous ne pourrions aboutir au maximum qu'à un total de 160 à 170.000 clandestins. Une estimation non seulement peu réaliste, mais qui demeure encore très éloignée des chiffres avancés par le député du RN.