Un mort, agressions à la machette, Raid en renfort... pourquoi Mayotte est le théâtre de violences ?

De l'avis des autorités et de la population, déjà confrontées à un quotidien compliqué – mi-octobre, des maires et élus avaient alerté à Paris sur la violence "invivable" et croissante dans le département -, les affrontements de ces derniers jours ont franchi un palier. "La différence avec d'habitude, c'est que les violences n'étaient pas à un endroit fixe, ce week-end, Mamoudzou brûlait de partout", a raconté à l'AFP Abdel Aziz Sakhi, secrétaire zonal du syndicat Alternative police et présent sur le terrain. "C'est ingérable, ce n'est plus possible de subir comme ça. On n'est plus dans des violences urbaines mais dans de la guérilla", poursuit le syndicaliste, qui réclame le déploiement permanent d'une compagnie de CRS sur le territoire.