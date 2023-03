Méga-bassine à Sainte-Soline : le projet a-t-il été jugé "illégal" par la justice ?

Le projet de construction des "réserves de substitution" est le fruit d'une longue procédure. Tout commence le 23 octobre 2017, quand les préfectures de la Vienne, de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres signent un arrêté autorisant la construction et l'exploitation de 19 réserves de substitution, qui sont finalement ramenées à 16 par un nouvel arrêté le 20 juillet 2020. Face aux différentes oppositions, la préfecture des Deux-Sèvres avait engagé parallèlement "une concertation" citoyenne en mai 2018 dans l'objectif d'aboutir à un consensus autour de la construction. Dans ce cadre, les discussions aboutissent à un accord entre les différents acteurs le 18 décembre 2018. Le projet obtient le feu vert à condition que les exploitants s'engagent vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement. En plus de l'enquête publique, ce projet recueille le feu vert de la commission d'évaluation et de surveillance.