Sainte-Soline : l'un des manifestants gravement blessés est sorti du coma

Un porte-parole du mouvement Les Soulèvements de la Terre a annoncé, jeudi 30 mars, que l'un des deux manifestants grièvement blessés le samedi précédent lors de la manifestation aux abords de la méga-bassine de Sainte-Soline (Deux-Sèvres) était sorti du coma. "Il y a encore une personne entre la vie et la mort, Serge. Et une seconde personne [...] qui vient de se réveiller. On est là pour espérer qu'il s'en remette après des jours dans le coma", a souligné Benoît Feuillu à Paris, aux côtés de représentants politiques (EELV, PCF, NPA) et d'associations écologistes. "Nous sommes choqués, meurtris par la brutalité policière", a-t-il ajouté lors d'un rassemblement devant la préfecture, appelant à la démission de Gérald Darmanin.

Des protestations similaires ont eu lieu dans plusieurs autres villes de l'Hexagone, comme Rennes, Dijon, Lyon, Strasbourg, ou encore Nantes.